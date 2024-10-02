Девочка, погибшая в ДТП по гололедице в Петербурге, была пристегнута. Двое в «Ладе» — нет

ДТП, напомним, произошло в восьмом часу утра 1 октября на Сергиевском путепроводе, между Волхонским и Петергофским шоссе. По данным полиции, проезжая часть была обледеневшей. По предварительной версии, 23-летний водитель «Лады» не справился с управлением, машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с KIA Picanto. В «Пиканто» погибла 10-летняя девочка, в «Ладе» — 27-летний пассажир.

Девочка, судя по всему, — дочка 55-летнего водителя, семья живет в одной из деревень Волосовского района, она училась в четвёртом классе. Школьница находилась на заднем пассажирском сиденье слева, без детского удерживающего устройства, но была пристегнута ремнем безопасности. Погибший молодой мужчина — житель Новгородской области, сидел рядом с водителем, ремнем безопасности пристегнут не был.

Водитель «Лады» проживает в Череповце. За 2024 год его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 9 раз, в том числе за неисправности в машине, тонировку и отсутствие ОСАГО. В результате аварии он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Ехал он тоже непристегнутым. Водитель КИА за нарушения ПДД в этом году к ответственности не привлекался.