Житель Подольска Валерий рассказал, что его сын Александр (настоящее имя Роммеля) рос «обычным, нормальным парнем». Что-то случилось с ним, когда он вернулся из Донбасса в 2014 году. Молодой человек отрекся от родителей, переехал в Петербург и сменил имя. Новую жизнь он решил начать под фамилией немецкого генерал-фельдмаршала. Близким Александр сказал: «Нет больше вашего мальчика».

Следствие полагает, что Клауд Роммель вступал в половую связь с 10-летней девочкой. Он якобы трогал ее за интимные места, заставлял трогать себя и в конце концов совершил половой акт. Когда об этой истории стало известно зимой 2024 года, ребенка поместили в приют, а Роммель оказался в зоне боевых действий. Там он получил ранение и был направлен в Петербург на лечение, где его и задержали. В последнем своем видео православный блогер настаивает на том, что он — сын иллюмината. Подробнее о метаморфозах Роммеля читайте на «Фонтанке».