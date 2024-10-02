Петербуржец, укравший особо ценные иконы, получил 2 года 7 месяцев колонии

В Петербурге Денис Ширяев получил 2 года 7 месяцев исправительной колонии за кражу ценных икон. Он признан виновным по статье, связанной с хищением предметов особой культурной ценности. О деталях этой истории 2 октября сообщает прокуратура Петербурга .

В июне прошлого года Ширяев, по данным суда, украл из квартиры на Петергофском шоссе икону «Святые мученики Козма и Домиан с образом Спаса Нерукотворного» и икону «Богоматерь Казанская с образом святой Марии (на полях)». Оба произведения были написаны больше 50 лет назад, поэтому они считаются особенно ценными. После хищения Ширяев успел продать одну из икон за 23 тысячи рублей. Правоохранителям удалось найти ее. Все украденное возвращено владелице. Ранее молодого человека уже судили за хищения.