СК: в отношении зампреда «Яблока» Шлосберга* возбуждено уголовное дело

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбудили в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* (признан иноагентом). Об этом в среду, 2 октября, сообщает СУ СК РФ по Псковской области .

Шлосберга подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России. Согласно данным следствия, зампредседатель партии «Яблоко», занесенный в реестр иностранных агентов, вновь опубликовал материалы, не указав, что они созданы или распространены иноагентом.

«В настоящее время проводятся обыски и иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточняется в сообщении.

Утром силовики пришли с обысками в квартиру Шлосберга в Пскове. Обыски были связаны с уголовным делом об уклонении от исполнения обязанностей иноагента: политик выложил в интернете видео без маркировки.

Известно, что у 95-летнего отца политика также провели обыск. В настоящее время Лев Шлосберг вместе с адвокатом, по данным «Яблока» , находится на допросе.

При этом, как утверждают в телеграм-канале партии «Яблоко», все публикации в соцсетях Шлосберга «выходят с необходимой пометкой». Политик также становился фигурантом дел за дискредитацию Вооружённых сил и злоупотребление свободой массовой информации.