В Музее политической истории России нашли конный портрет Николая I из Эрмитажа. «Фонтанка» узнала детали истории

Франц Крюгер. Портрет Николая I Источник: Музей политической истории России







Когда-то огромный портрет (размер картины — 4,55 на 2,99 метра) Николая I украшал Большой Мраморный (Николаевский) зал Зимнего дворца, но большую часть XX века провёл накатанным на вал, а имя автора вовсе забылось. «Фонтанка» побывала в хранении и пообщалась с хранителем музейных предметов первой категории фонда изобразительного искусства и авторской графики Музея политической истории России Екатериной Костиной, которая вводит заново обретенный предмет в научный оборот и продолжает его изучать.



Франц Крюгер получал заказы от российской царской семьи и имперской аристократии с 1824 года. Работал он в Берлине, но не меньше четырёх раз приезжал в Петербург: делал много эскизов лиц заказчиков, одежды, оружия, чтобы затем обрабатывать эти материалы в своей берлинской мастерской. Также художник изучал работы старых мастеров в эрмитажном собрании, а в 1831 году стал почётным членом Императорской академии художеств. Конный портрет Николая I стал последним крупным заказом, который Крюгер выполнил для российского двора, — в январе 1857 года художника не стало. Портрет заказал Александр II в память об отце, и написать его нужно было быстро, а раму для изображения создавал сам Огюст Монферран. Крюгер подошёл к работе со свойственным ему тщанием: в берлинскую мастерскую выслали комплект одежды, в которой должен был быть изображён император, фотографии фона — вида на Неву.

«Сохранилась переписка художника и министра двора Владимира Адлерберга, из которой ясно, что Крюгер просил много уточняющих сведений: в какой позе должен быть изображён император? Каким шагом должен выступать конь, парадным или галопом? — рассказывает Екатерина Костина. — В первом же письме Крюгер выслал эскизы. Он просил, чтобы ему прислали литографии с изображениями Николая I в парадной форме конногвардейского полка, в которой император должен был быть изображён на портрете».

В июне 1856 года портрет доставили в Петербург. В зале Зимнего дворца его установили не сразу: там шёл ремонт, но в 1857 году портрет уже был на положенном месте — есть акварель Василия Садовникова, которая это подтверждает. В зале портрет, судя по фотографиям, и находился до революции 1917 года. «Во время Первой мировой в Зимнем дворце находился госпиталь, есть фотографии того периода, и на них видно портрет, — продолжает хранитель. — Ну а после революции картине, вероятно, помог тот факт, что в Николаевском зале в 1919 году разместилась первая экспозиция Государственного музея революции (ныне Музей политической истории России. — Прим. ред.)».

Василий Садовников (1800–1879). Николаевский зал (эскиз). Собрание Государственного Эрмитажа. Портрет Николая I виден на стене Источник: https://hermitagemuseum.org/









Портрет императора вырезали из рамы и накатали на вал, а его место в монферрановской раме занял оперативно созданный темперный портрет Владимира Ленина. Его хорошо видно на фотографиях первой экспозиции Музея революции. Сейчас тот самый Ленин хранится на валу по соседству с императором, причём, хоть вождь пролетариата и был написан очень быстро и на тонком холсте, он хорошо сохранился.

«Есть запись о том, что в собрание Музея революции конный портрет Николая I поступил в 1933 году из Эрмитажа, — рассказывает Екатерина. — Тогда фонды делились по отделам не так, как сейчас (изобразительное искусство, скульптура и так далее), а по хронологии. И вот среди массива предметов середины XIX века оказался этот портрет. Интересно, что даже в описи 1930-х годов нет информации об авторе, и на протяжении XX века картина фигурировала в документах как работа неизвестного мастера. Возможно, сотрудники музея таким образом пытались спасти картину — ведь это работа придворного мастера, к тому же немца. Прецеденты были: картины изымались и уничтожались после специальных осмотров, причем и работы советских художников тоже, — по политическим, пропагандистским причинам, — вплоть до 1950-х годов».

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Итак, музейщики знали, что на один из валов в фонде намотан портрет Николая I. Было неясно, какого он размера, не говоря об авторстве. Но два года назад в музее началась полная сверка фонда изобразительного искусства, стали разматывать валы, год назад нашли этот портрет, и оказалось, что на портрете есть подпись художника — придворного мастера Франца Крюгера.

«Я начала искать дореволюционные изображения картины, затем отправилась в Эрмитаж и сравнила подпись, которая есть на нашей картине, с подписями на других работах Крюгера, — продолжает хранитель. — Стало очевидно, что автор нашей картины — именно Франц Крюгер. Но я заметила, что подпись как будто хотели стереть — на ней есть потёртости и царапины. Возможно, кто-то пытался скрыть имя художника».

Портрет, вероятно, очень давно не реставрировали — сейчас на нём несколько слоёв старого пожелтевшего лака. В Зимнем дворце он постоянно находился на солнце, поэтому сильно «загорел». В Музее революции в 1930-е его дублировали на тонкий слабый холст, который сейчас тоже пришёл в негодность.

«Картину, конечно, нужно реставрировать и показывать в постоянной экспозиции, —считает Екатерина Костина. — Но у нас, к сожалению, нет мастерской реставрации живописи, поэтому придётся обращаться к специалистам из профильных институций. А это будет возможно только после того, как в нашем музее утвердят концепцию новой постоянной экспозиции, ведь мы сейчас в процессе её создания».



Франц Крюгер. Портрет Николая I Источник: Музей политической истории России

В музее уже есть знаковая живопись периода Российской империи — та же «Казнь заговорщиков в России» (1884) Василия Верещагина. Портрет Николая I тоже просится на экспозицию, посвящённую XIX веку. Есть и мысль показывать Николая I рядом с портретом Ленина, который сменил его в эрмитажном зале, но этот проект пока существует только в воображении. В Музее политической истории нет зала, где можно полностью развернуть картину высотой 4,55 метра, чтобы заняться её изучением, — для этого придётся закрыть часть экспозиции. Так или иначе, работать с картиной, скорее всего, начнут в 2025 году.

«У неё огромный потенциал, я думаю, она точно будет на постоянной экспозиции», — уверена Екатерина Костина.

Анастасия Семенович, специально для «Фонтанки.ру»