«МММ», да не тот. Цены за «блатной» номер в Петербурге дошли до 3,5 млн

Источник: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ







«Красивый» госномер на автомобиль в Петербурге можно купить по цене однушки в области. «Фонтанка» описывает схему и рассказывает — кто здесь рабочая лошадка.



Вопрос престижа, а не денег

Самый дорогой петербургский номер, который «Фонтанке» удалось найти в продаже в Сети, — «М002ММ78». Собственно, это за него и просят 3,5 млн рублей.

— Во-первых, это первая спецсерия, которая выдавалась в Петербурге. Помимо этого, они красивые, причем в любом регионе РФ, куда бы вы ни поехали. Тем более еще 002. Поэтому и цена такая. Это же не просто красота, с такой серией ездили машины МВД. Кто знает, тот оценит, — объясняет координатор.

Чуть дешевле предлагают номерной знак с тремя буквами “А” и тремя единицами. За такой просят 950 тысяч рублей. “Дополнительно: Уникальность, Статус и престиж. Инвестиционная ценность”, - намекает на грамотные вложения продавец.

Номер с тремя четверками обойдется в 600 тысяч, хотя буквы там самые что ни на есть невзрачные, ВВМ. За номерной знак с комбинацией “777” просят полмиллиона.

В ценник закладывается не только железка с буквами и цифрами, но и так называемый перевес, о нем чуть позже. Всю мороку с этим самым перевесом продавец обещает взять на себя. Отдает, так сказать, “под ключ”.

Ты чей будешь?

Рабочая гипотеза: девушки в затейливом сочетании цифр видят чистую красоту. Разве плохо смотрится на номерном знаке «777»? Да вообще отлично — тут и симметрия налицо, и собственное изящество семерки. Примешиваются и эзотерические смыслы, и нумерологические, и бог знает какие еще. А главное — посыл: есть кому об обладательнице такого номера позаботиться и исполнить милый каприз за посильную плату.

Мужчин больше интересуют буквы, ведь они транслируют силу, власть, и принадлежность к определенным слоям, а также знакомства и связи.

Так было и в старые добрые времена Союза Советских. Концепции персонализированных номерных знаков в СССР не имелось, однако местные власти и партийные лидеры использовали автомобили с особыми сериями, в которых при должной сноровке можно было прочесть и место работы, и даже должность. И да, действительно для того, чтобы обеспечить узнаваемость на дороге — в том числе, для советских гаишников. В перестроечные времена на спецсерии перешли все госструктуры, какие только могли.

Едет, например, автомобиль с номером серии “А***АА98”. И все, кто должен знать, знают, что серия закреплена за администрацией Петербурга (с тех пор все изменилось, теперь знакомая многим комбинация - НВВ). Или встретился на дороге “О***ОО78” - тут к гадалке не ходи, внутри - силовики. Можно, конечно, рискнуть - остановить и проверить, но зачем. Для широко известных персон, пусть даже в узких кругах, заиметь такой номер - это сродни “уважать себя заставить”.

Страждущие в погоне за «блатными» номерами и денег давали кому надо, и заказывали «по знакомству» высоким чинам в соответствующих учреждениях. Но только в 2008 году органам регистрации предписали выдавать номера в порядке живой очереди, без всяких «припасов» для нужных и важных людей. И тут посыл тоже понятен: если все, кому не лень правдами и неправдами навесят на машину серию «ААА», как тогда разобрать, чиновник в ней едет, или просто чей-то очень хороший друг?

Оплату — лучше наличкой

После запрета покупки “блатных” номеров менее желанными они не стали. Способ ими торговать тоже нашелся. И, что немаловажно, вполне легальный - настаивают продавцы.

А вот теперь, собственно, и про перевес.

Схема продажи «красивого» номера изящная и незамысловатая до банальности. На первом этапе страждущий приобретает автомобиль-«донор», его ценность в том, что он зарегистрирован на тот самый выбранный номер. Это может быть любое «ведро» вплоть до старой «Оки» разной степени изношенности, главное, чтобы было на ходу и смогло само доехать до МРЭО. Покупатель ставит «донора» на учет, а в документах указывает, что сохраняет номер за собой. Далее он вносит изменения в ПТС с заменой старого госномера на приобретенный, в тот же день возвращает «донора» продавцу в обмен на деньги, а на машине с новым знаком уезжает восвояси. Сами чудо-номера выкупают у автомобилистов, которые готовы их продать.

— Автомобиль, который будет вам продаваться, постоянно этим занимается. У него владельцы меняются быстрее, чем цифры на одометре. Может, видели, они возле МРЭО часто стоят, какие-нибудь «Жигули»-девятки. В договоре купли-продажи они по минимальным суммам указываются, 50-80 тысяч, обратно нам продаете за ту же сумму. Оплата за сам номер — отдельным платежом, желательно наличкой, — объясняет координатор.

На каждом этапе, будь то постановка на учет, внесение изменений в ПТС или выдача номерных знаков, автовладелец должен записаться в МРЭО на процедуру, заплатить госпошлину, потолкаться в пункте регистрации и потратить время. Кроме того, нужно оформить на «донора» на минимальный срок (3 месяца) ОСАГО, что тоже выльется в определенные траты. В общей сложности со всеми телодвижениями платежей набегает на добрых 15 тысяч рублей. Продажа «под ключ» подразумевает, что пыхтеть в очередях придется не покупателю чудо-номера, а специально обученным людям.

— Все дополнительные платы включены в стоимость. Для вас вся процедура займет по времени пару часов. С точки зрения ГИБДД и законодательства все чисто абсолютно, — уверяет координатор.

Оставить номер за собой можно хоть на целый год. Но есть нюанс, о котором продавцы почему-то не говорят: если у покупателя «красивого» номера нет прописки в Петербурге, то зарегистрировать его на себя не выйдет. Чтобы вся затея и деньги не пошли прахом, придется искать и делать главным актором манипуляций кого-то с регистрацией.

Беспокоиться, что «ведро» у вас не заберут обратно, тоже не стоит, успокаивает координатор. Во-первых, это рабочая лошадка, которая уже через пару дней повезет «красивый» номер очередному страждущему. Ну и, во-вторых, отстегивая 3,5 млн за магический номерной знак, стоит ли переживать о рухляди за 50 тысяч? Для головной боли не тот уровень потерь. И, собственно, времени, чтобы все обмозговать как следует, еще предостаточно — особого ажиотажа нет. По крайней мере, за номерной знак по 3,5 миллиона рублей пока никто не дерется.