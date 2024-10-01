«Упала с неба звезда». Каким мы запомним Вячеслава Добрынина

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС







На 79-м году ушел из жизни культовый советский композитор, народный артист России Вячеслав Добрынин. С ним мечтал поработать каждый певец, ведь из-под легкой руки маэстро всегда выходили шлягеры. «Фонтанка» вспоминает, каким был и каким останется в нашей памяти Вячеслав Добрынин.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В детстве жил на Ленинском проспекте и часто навещал родственников на Смоленщине. Его отец, Галуст Петросян, подполковник из Нагорного Карабаха, и мать, Анна Антонова, медсестра, оба были участниками Великой Отечественной войны. Вячеслав посетил могилу отца, который умер в 1980 году, при жизни они не виделись. Мать и отец познакомились на фронте и зарегистрировали брак в военно-полевом загсе, но прожили вместе всего три года. После войны мать вернулась в Москву, не зная о беременности, а отец уехал в Армению.

Добрынин окончил московскую школу № 5, где учились дети известных академиков, и был капитаном баскетбольной команды. В юности увлекался модой стиляг и позже стал фанатом «Битлз». В 1970 году он окончил МГУ по специальности «история искусства».

Дебют Добрынина как композитора пришелся на 1970-е, когда в моде были вокально-инструментальные ансамбли. В 1972-м один из самых популярных ВИА — «Веселые ребята» — исполнил его песню «На Земле живет любовь» на стихи Леонида Дербенева. Его настоящая фамилия (по матери) Антонов не была известна публике, поскольку на эстраде уже был композитор с такой фамилией — Юрий Антонов, так что на всех пластинках его печатали как Вячеслава Добрынина (позже он закрепил свой псевдоним в официальных документах).

В 1975 году прозвучала одна из нежных песен Добрынина на стихи Наума Олева «Я вас люблю», которую записали Лев Лещенко и молодая Алла Пугачева. Хотя настоящие шлягеры Добрынин подарил другим артистам: «На теплоходе музыка играет» прозвучал в исполнении Ольги Зарубиной, «Большая медведица» — Михаила Боярского, «Витенька» — Роксаны Бабаян, «Незабудка» — Иона Суручану, и «Ягода-малина», исполненная покойной Валентиной Легкоступовой.

Его «Рыжий клоун» стал одним из главных хитов «Веселых ребят» при солисте Александре Добрынине, «Не волнуйтесь, тетя» — при Александре Буйнове и Алексее Глызине, «Ни минуты покоя» в исполнении Льва Лещенко. Среди других его ярких работ для ансамблей — «Причал» ВИА «Пламя», «Так вот ты какая» ВИА «Синяя птица».

Несколько композиций Добрынина были написаны для группы «Земляне», во второй половине 1980-х он работал с группой «Электроклуб», солистом которого в тот период был Виктор Салтыков. В 1986 году Добрынин сам исполнил свои хиты — «Синий туман», «Колдовское озеро», «Бабушки-старушки», «Не сыпь мне соль на рану». Две его пластинки, выпущенные на фирме «Мелодия», были удостоены «Золотого диска» за тираж по семь миллионов каждой.

Личная жизнь артиста складывалась по-разному. С первой женой, Ириной, они прожили в браке 15 лет, женщина впоследствии эмигрировала в Соединенные Штаты. В 1978 году у них родилась дочь Екатерина, она выпускница ВГИКа, по открытым данным, живет с супругом Шейном Макгаффи в Америке. У Добрынина двое внуков — София и Александр. Со своей второй супругой, тоже Ириной, он прожил с 1985 года до конца своих дней.