На севере Петербурга две Kia сбили одного школьника на пешеходном переходе

Попытка перейти дорогу в Приморском районе обернулась госпитализацией для юного петербуржца. Он вышел на пешеходный переход, не посмотрев на светофор, и оказался на пути двух Kia. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября.
Авария случилась на Торфяной дороге накануне незадолго до половины восьмого часа вечера. По предварительным данным, 15-летний подросток из Купчино поторопился перейти дорогу и выскочил на красный. Его сбил автомобиль Ceed под управлением 35-летнего местного жителя и попутный Sportage.
Пострадавшего пешехода увезли в больницу с переломом ноги. Его состояние оценивали как среднетяжёлое.
66-летний водитель Kia Sportage в этом году привлекался к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, а также семь раз за превышение скорости.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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