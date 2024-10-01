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Происшествия На севере Петербурга две Kia сбили одного школьника на пешеходном переходе

На севере Петербурга две Kia сбили одного школьника на пешеходном переходе

3 061
10 комментариев

Попытка перейти дорогу в Приморском районе обернулась госпитализацией для юного петербуржца. Он вышел на пешеходный переход, не посмотрев на светофор, и оказался на пути двух Kia. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября.

Авария случилась на Торфяной дороге накануне незадолго до половины восьмого часа вечера. По предварительным данным, 15-летний подросток из Купчино поторопился перейти дорогу и выскочил на красный. Его сбил автомобиль Ceed под управлением 35-летнего местного жителя и попутный Sportage.

Пострадавшего пешехода увезли в больницу с переломом ноги. Его состояние оценивали как среднетяжёлое.

66-летний водитель Kia Sportage в этом году привлекался к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, а также семь раз за превышение скорости.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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Комментарии
12
Свободу попугаям!
57 минут
Привем тут "послужной список" водителя, когда школьник сам нарушил правила и выбежал на красный?
Torres
1 минута
почему не приведено сколько двоек получил этот школьник в прошлом учебном году? это же очень важная информация, напрямую влияющая на оценку действий этого школьника в данном правонарушении.
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