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Общество CBS: Подозреваемый в покушении на Трампа в суде отверг все обвинения

CBS: Подозреваемый в покушении на Трампа в суде отверг все обвинения

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Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа отверг все пять пунктов обвинения. Заседание по делу Райана Уэсли Раута продлилось пять минут, сообщает 30 сентября телеканал CBS.

На заседании Рауту зачитали обвинения, виновным он себя не признал. Адвокаты Рута попросили провести суд присяжных по его делу.

Предъявленные Рауту обвинения предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Раута задержали 15 сентября после инцидента, который силовики назвали покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент Секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным Секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьёзно.

Это было второе покушение на Трампа за последнее время. Первое было совершено 13 июля во время предвыборного митинга.

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