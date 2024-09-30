«Красный» юго-восток. Петербург оброс пробками больше обычного

Наибольшая концентрация пробок на этот раз наблюдается в юго-восточной части Петербурга. По данным «Яндекс.Пробок», проспект Обуховской обороны, а также Заневский проспект и проспект Косыгина оказались загружены на 9 баллов. На первом в это время обычно балла три, на других — пять.