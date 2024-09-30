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Город «Красный» юго-восток. Петербург оброс пробками больше обычного

«Красный» юго-восток. Петербург оброс пробками больше обычного

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Вечерний час пик 30 сентября в Петербурге стартовал на 2 балла плотнее обычного. К шести вечера загруженность городских дорог доросла до 7 баллов.

Наибольшая концентрация пробок на этот раз наблюдается в юго-восточной части Петербурга. По данным «Яндекс.Пробок», проспект Обуховской обороны, а также Заневский проспект и проспект Косыгина оказались загружены на 9 баллов. На первом в это время обычно балла три, на других — пять.

Необычно плотный затор скопился на Мурманском шоссе и Народной улице. Он растянулся на 8 километров от АЗС до Володарского моста. На Заневском проспекте, мосту и площади Александра Невского и Невском проспекте собрался затор в 4,2 километра. Пробка растянулась от Заневского моста до Лиговского проспекта.

Огромная пробка также держится на внутреннем кольце КАД. Она тянется более 10 километров от Заневки до Обухово. Внешнее кольцо тоже забилось от Пулковского шоссе до Обухово. Также уже традиционно стоит Софийская улица от улицы Труда до КАД.

Обновление:

К 18:30 пробки доросли до 8 баллов.

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