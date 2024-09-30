Проезд по Загородному ограничили до середины ноября, а площади Островского закрыли «карман»

Новые перекрытия и ограничения движения в конце сентября — начале октября ждут водителей в шести районах Петербурга. На Загородном проспекте и в Пушкине изменения стартуют уже 30 сентября, предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



Адмиралтейский район

С 30 сентября по 13 ноября для прокладки электрокабеля ограничат проезд по Введенскому каналу от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, а также по Загородному от Подъездного переулка до Звенигородской улицы.

Источник: ГАТИ Петербурга







Василеостровский район

С 2 по 7 октября из-за реконструкции водопроводных сетей перекроют 24–25-ю линии В. О. от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О. Объехать участок можно будет по Малому проспекту, 18–19-й линии, Среднему проспекту, улице Шевченко, Детской улице, Большому проспекту и 22–23-й линии В. О.

Источник: ГАТИ Петербурга







Колпинский район

В Понтонном с 2 по 15 октября закроют проезд по Школьному переулку от Фанерной улицы до тупика. Там реконструируют тепловые сети.

Источник: ГАТИ Петербурга







Московский район

С 2 по 15 октября для реконструкции инженерных сетей ограничат движение у дома 287, строение 1, по Лиговскому проспекту.

Источник: ГАТИ Петербурга







Пушкинский район

В Пушкине с 30 сентября по 3 октября ограничат проезд по Парковой улице от Главной улицы до Фильтровского шоссе, на мосту через Тярлевский ручей. Там ремонтируют дорожное покрытие.

Источник: ГАТИ Петербурга







Центральный район

С 2 по 6 октября для прокладки инженерных сетей закроют движение по боковому проезду площади Островского у дома 2, литера А. Также напомним, что до 6 октября ограничено движение у дома 6, литера А, по площади Островского.

Источник: ГАТИ Петербурга





