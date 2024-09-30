Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

зап.

 773мм 49%
Подробнее
8 Пробки
USD 93,22
EUR 104,17
Костыгин — о деле «Юлмарта»
Прогнозы на бюджет Петербурга
Когда включат отопление
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Город Проезд по Загородному ограничили до середины ноября, а площади Островского закрыли «карман»

Проезд по Загородному ограничили до середины ноября, а площади Островского закрыли «карман»

637
Написать комментарий

Новые перекрытия и ограничения движения в конце сентября — начале октября ждут водителей в шести районах Петербурга. На Загородном проспекте и в Пушкине изменения стартуют уже 30 сентября, предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Адмиралтейский район

С 30 сентября по 13 ноября для прокладки электрокабеля ограничат проезд по Введенскому каналу от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, а также по Загородному от Подъездного переулка до Звенигородской улицы.

Василеостровский район

С 2 по 7 октября из-за реконструкции водопроводных сетей перекроют 24–25-ю линии В. О. от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О. Объехать участок можно будет по Малому проспекту, 18–19-й линии, Среднему проспекту, улице Шевченко, Детской улице, Большому проспекту и 22–23-й линии В. О.

Колпинский район

В Понтонном с 2 по 15 октября закроют проезд по Школьному переулку от Фанерной улицы до тупика. Там реконструируют тепловые сети.

Московский район

С 2 по 15 октября для реконструкции инженерных сетей ограничат движение у дома 287, строение 1, по Лиговскому проспекту.

Пушкинский район

В Пушкине с 30 сентября по 3 октября ограничат проезд по Парковой улице от Главной улицы до Фильтровского шоссе, на мосту через Тярлевский ручей. Там ремонтируют дорожное покрытие.

Центральный район

С 2 по 6 октября для прокладки инженерных сетей закроют движение по боковому проезду площади Островского у дома 2, литера А. Также напомним, что до 6 октября ограничено движение у дома 6, литера А, по площади Островского.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Новости компаний
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Новости компаний
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
ТОП 5
Новости компаний
«Цифровая» опера, сюрпризы от Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев «Чайковский. Перезагрузка»
30 сентября, 17:54
Соседский центр «КВС» получил диплом I степени в номинации «Лучший объект социального значения»
30 сентября, 17:50
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
Меняться вместе с покупателями. Группе ЦДС- 25 лет
30 сентября, 17:20
Группа «Эталон» поддержала ремонт Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге
30 сентября, 16:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по своему вкладу
30 сентября, 15:20
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04