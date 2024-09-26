Конец сентября подарит ограничения Литейному, площади Островского и другим улицам

Работы, в основном на коммуникациях, с 28 сентября запустят новые перекрытия и ограничения в шести районах Петербурга. В том числе изменятся схемы движения на Литейном проспекте и пересечении Лиговского с набережной Обводного канала.

Адмиралтейский район До 15 октября ограничат движение транспорта на улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта, сообщает 26 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Там будут прокладывать инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Василеостровский район На один день 28 сентября из-за реконструкции водопроводных сетей ограничат проезд по 24–25-й линиям В. О. от Среднего проспекта В. О. до Малого проспекта В. О. Будет закрыто движение в направлении от Среднего к Малому. Объехать участок можно будет по Малому проспекту В. О., 18–19-й линиям В. О., Среднему проспекту В. О., улице Шевченко, Детской улице, Большому проспекту В. О. и 22–23-й линиям В. О.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Выборгский район До 2 октября из-за строительства газопровода ограничат движение по Удельному проспекту у улицы Сергея Марго.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 8 часов утра 28 сентября до 8 часов утра 29 сентября для ремонта дороги перекроют движение по Новолитовской улице от улицы Грибалёвой до Диагональной улицы и по Батенинской площади. Объехать этот кусок можно будет по Лесному проспекту, Диагональной улице, улице Грибалёвой, Литовской и Кантемировской улицам. Также напомним, что до 23:00 14 октября ограничено движение по участку Новолитовской от Лесного до Полюстровского проспекта и по Батенинской площади.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Калининский район С 28 по 29 сентября для реконструкции тепловых сетей закроют улицу Академика Константинова у проспекта Науки. Объезд предусмотрен по проспекту Науки, улицам Вавиловых, Академика Байкова и Академика Константинова, аллее Академика Глушко, Светлановскому проспекту и улице Веденеева.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Фрунзенский район С 28 по 29 сентября для реконструкции тепловой сети ограничат движение по улице Фучика у Будапештской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Центральный район До 6 октября из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение у дома 6, литера А, по площади Островского. Напомним, что до 1 октября проезд ограничен и на улице Зодчего Росси от площади Ломоносова до площади Островского.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





До 30 сентября из-за ремонта дорожного покрытия закроют съезд на Лиговский проспект с набережной Обводного канала от Воронежской улицы до Ново-Каменного моста. Объехать можно будет по Лиговскому, Роменской улице, улице Черняховского, Кременчугской улице, набережной Обводного канала, Павлоградскому переулку, Ново-Каменному, Рузовскому и Предтеченскому мостам, Тамбовской и Курской улицам.

Также напомним, что до 15 октября ограничен проезд по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до улицы Константина Заслонова, включая перекрестки, съезды и боковой проезд набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до Атаманской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Ночью с 28 по 29 сентября для реконструкции инженерных сетей ограничат движение по Литейному проспекту от улицы Жуковского до улицы Белинского.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



