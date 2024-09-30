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Власть Общество Путин сообщил о восстановлении почти 6 тысяч домов в новых регионах с 2022 года

Путин сообщил о восстановлении почти 6 тысяч домов в новых регионах с 2022 года

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18 комментариев

С 2022 года в Новороссии и Донбассе восстановили почти 6 тыс. многоквартирных домов и 3,5 тыс. км дорожного покрытия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, говоря о результатах программы социально-экономического развития новых регионов, передает пресс-служба Кремля 30 сентября.

Во время открытия социальных объектов в новых субъектах России в режиме видеоконференции глава государства отметил, что масштаб реализуемой программы виден по ее результатам. «Только в сфере образования построено и отремонтировано свыше полутора тысяч объектов», — указал он.

Так, в числе соцобъектов — 776 школ, 633 детских сада, 68 объектов дополнительного образования, 56 — среднего профессионального образования, а также 24 высших учебных заведения. Из них 346 — в текущем году.

Президент подчеркнул, что в новых регионах завершенные объекты открываются практически еженедельно, параллельно музеи и библиотеки оснащаются современными технологиями, также возрождаются исторические мемориалы.

30 сентября в России отмечается День вхождении в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик. Церемония подписания соответствующих договоров состоялась 30 сентября 2022 года. Ранее Путин внес в Госдуму проект закона, который установит в России 30 сентября День воссоединения новых регионов.

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Комментарии
18
houspi
57 минут
Сами рушим, сами восстанавливаем. Все по фэншую.
260786601
47 минут
А в "старых" регионах когда?
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