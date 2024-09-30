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Недвижимость Технологии Туризм фонтанка pro «Спасательный круг для туризма в России»: что будет с рынком краткосрочной аренды

«Спасательный круг для туризма в России»: что будет с рынком краткосрочной аренды

Специалисты оценивают его как нишу с высокой доходностью и низким порогом входа

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Эксперт по рынку краткосрочной аренды жилья Артем Кромочкин — о том, что происходит сейчас с отраслью

Российские туристы стали чаще останавливаться в домах и квартирах. Только в прошлом году 55 миллионов человек, путешествуя по стране, выбирали для заселения частное жилье. Такие данные озвучили на прошедшей в Москве конференции по краткосрочной аренде «Объективно». Как спрос отражается на предложении и что ждет рынок гостевой недвижимости? Об этом побеседовали со спикером форума, управляющим директором «Авито. Путешествия» Артемом Кромочкиным.

— Как изменились приоритеты туристов при краткосрочном заселении в наши дни? Какие форматы размещения они предпочитают и от чего это зависит?

— Чтобы привлекать гостей, мы стараемся понять, как они выбирают жилье, что им важно и на что они обращают внимание. На самом деле большинству туристов — свыше половины пользователей, по нашей статистике, — в момент планирования поездки непринципиально, будет ли это квартира, частный дом или гостиница.

Важен фактор цены. Но сейчас, чтобы сравнить цены между частным жильем и отелями, туристам приходится использовать данные разных платформ. Мы в скором времени запустим на «Авито» возможность бронировать отели, чтобы дать гостям выбор. Чтобы они могли, не уходя с платформы, сравнить цены на частное жилье и на отель и забронировать подходящий объект уже из остальных важных для них критериев. Как правило, это оснащение, площадь и локация.

— Как меняется сам рынок гостевой недвижимости?

— Рынок краткосрочной аренды динамично развивается. В этом году мы ожидаем рост в денежном выражении на 19% — он превысит уже 300 миллиардов рублей. То есть это действительно существенный пласт экономики.

Ниша интересна и тем, что в нее могут войти как профессионалы, например управляющие компании, так и люди без большого опыта. Порог входа в эту отрасль довольно низкий, не требуется каких-то существенных финансовых положений, при этом можно получать высокую доходность.

Что очень важно, отрасль краткосрочной аренды частной недвижимости позволяет удовлетворять растущий в России спрос на внутренний туризм. Гостиничные объекты строятся дольше, требуют больших инвестиций. А посуточная аренда может быть спасательным кругом для туризма в России в целом.

Ведение бизнеса по суточной аренде действительно очень выгодно для предпринимателей. Во-первых, здесь невысокий уровень регулирования, во-вторых, очень стабильный спрос, небольшие расходы для запуска этого бизнеса и высокий уровень доходности. Всё это делает нишу краткосрочной аренды частной недвижимости инвестиционно привлекательной. Следуя несложным правилам, можно начать существенно зарабатывать.

— Какие трудности при этом встают перед арендодателями?

— Каждый из арендодателей — это собственник бизнеса, это предприниматель, который находится в разной стадии развития своего дела, своего детища. Это переход от самозанятости к предпринимательству, переход от малого бизнеса к крупному бизнесу, делегирование, развитие своей команды для того, чтобы бизнес мог эффективнее расти.

Мы собираем обратную связь от рынка и разбираем на конференции наиболее актуальные темы. Мы много говорили о команде, потому что посуточный бизнес сталкивается с текучкой кадров. Многие наши клиенты испытывают сложность с поиском сотрудников. В связи с этим довольно сложно выстроить регулярно работающий бизнес.

Мы говорили и про автоматизацию, системы CRM, системы удаленного доступа к объектам. Они нужны, чтобы сокращать расходы, например на заселение. Мы обсудили вопрос эффективной работы с воронкой продаж, когда к нам приходит, например, 100 гостей, а заселяется только 20 — что нужно сделать, чтобы заселились все 100?

На конференции мы рассказали и о маркетинге: привлечении клиентов и выстраивании не только личного бренда, но и бренда компании. Рынок достаточно конкурентный, и огромное количество новых игроков появляется каждый год — нужно выделиться в этой массе, понять, как сделать так, чтобы приехали именно к вам.

Ну и тема, которая останется актуальной всегда: рынок путешествий — это рынок гостеприимства. Важно понять, как проявлять максимальную клиентоориентированность. Рынок внутреннего туризма и гости, которые путешествуют по России, всё больше и больше запрашивают сервис, к которому они привыкли во время поездок по остальному миру.

— Как вы помогаете участникам рынка развиваться?

Мы понимаем свой социальный вклад в развитие рынка краткосрочной аренды и готовы помогать всем, кто ведет бизнес в этой сфере, дать все инструменты, чтобы выбирать персонал, чтобы пользователи могли правильно выбрать объект. Именно поэтому мы запустили образовательный курс для начинающих предпринимателей в отрасли краткосрочной аренды.

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