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Власть Общество Мы переживем любые цены на нефть: вице-премьер Новак заявил о росте экономики РФ несмотря на санкции

Мы переживем любые цены на нефть: вице-премьер Новак заявил о росте экономики РФ несмотря на санкции

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22 комментария

Несмотря на западные санкции, Россия продолжает поставлять некоторые товары в Европу и США, а также активно развивает отечественное производство. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya English 30 сентября рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.


«Российская нефть по-прежнему поставляется в Европу, а некоторые продукты по-прежнему поставляются в США. Металлы, необходимые для производства самолетов, по-прежнему отправляются во Францию. Так что даже сейчас российская экономика не изолирована», — рассказал Новак.

По словам политика, санкции не мешают развитию российской экономики. Кроме того, Новак отметил, что темп роста зарплаты в России стал «очень высоким» относительно досанкционного времени.

В интервью вице-премьер заявил, что Россия способна пережить падение цен на нефть, а экономика страны стала менее зависимой от углеводородов. Также, по словам Новака, самая большая угроза для нефтяных рынков на данный период времени — энергетический переход и конкуренция с возобновляемыми ресурсами.

«Существуют также факторы неопределенности, такие как сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке, которая, несомненно, оказывает влияние», — сказал зампред правительства РФ.

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Комментарии
22
Sonata
1 час
А что такое конкурентноспособное мы производим, кроме категории "выкопать и продать"? Ряд африканских стран успешно торгует бананами, копрой, ещё чем-то что даёт природа. Циновки вот могут плести. Но равняться на их модель экономики глупо и стыдно.
Эд Хэммет
1 час
Руководство совдепии думало примерно также, а что было потом всем известно. Кстати, тогда в США президентом был бывший актер. История, как известно, штука цикличная.
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