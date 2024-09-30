Мы переживем любые цены на нефть: вице-премьер Новак заявил о росте экономики РФ несмотря на санкции



«Российская нефть по-прежнему поставляется в Европу, а некоторые продукты по-прежнему поставляются в США. Металлы, необходимые для производства самолетов, по-прежнему отправляются во Францию. Так что даже сейчас российская экономика не изолирована», — рассказал Новак.



По словам политика, санкции не мешают развитию российской экономики. Кроме того, Новак отметил, что темп роста зарплаты в России стал «очень высоким» относительно досанкционного времени.



В интервью вице-премьер заявил, что Россия способна пережить падение цен на нефть, а экономика страны стала менее зависимой от углеводородов. Также, по словам Новака, самая большая угроза для нефтяных рынков на данный период времени — энергетический переход и конкуренция с возобновляемыми ресурсами.



«Существуют также факторы неопределенности, такие как сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке, которая, несомненно, оказывает влияние», — сказал зампред правительства РФ.

