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Общество Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

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Осенний призыв в Вооруженные силы РФ пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. 30 сентября документ разместили на официальном портале правовой информации.

На военную службу будет призвано 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Речь идет о гражданах, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы.

Как писала «Фонтанка», во время прошедшего весеннего призыва в Вооруженные силы и другие воинские формирования были направлены 147 тысяч новобранцев. Год назад - при осеннем призыве 2023 года - на военную службу было направлено 130 тысяч человек.

Напомним, в августе прошлого года был принят закон о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет. «Положение закона обратной силы не имеет: граждане, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, не подлежат призыву. Все остальные с 1 января до 30 лет будут призываться», — пояснил военный комиссар Петербурга Марат Урмансов. Срок военной службы по призыву при этом остается прежним и составит 12 месяцев.

Также с этого года полноценно начнет работать норма, в соответствии с которой граждане, по какой-то причине не получившие повестку в период призыва, обязаны самостоятельно явиться на призывные мероприятия во время следующего призыва.

Повестки на военную службу будут рассылать в бумажном виде. Их будут вручать как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. А с 15 октября по вторникам и четвергам заработает прямая телефонная линия ГОМУ Генштаба, где специалисты смогут дать разъяснения по вопросам призыва. Кроме того, призывники смогут обжаловать решения, принятые призывными комиссиями, в досудебном порядке.

Ответы на главные вопросы об осеннем призыве читайте здесь.

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