Минобороны завершило осенний призыв. Призвано больше, чем год назад

Осенний призыв 2023 года на военную службу завершен. В ВС РФ и другие воинские формирования призвали 130 тысяч человек. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

«Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. <...> Призвано и направлено 130 тыс. человек», — заявили в военном ведомстве.



Призывные комиссии начали работу 2 октября, а отправка призывников началась 16 октября.

Год назад — по итогам осеннего призыва 2022 года — было призвано 120 тысяч человек.

С 1 января 2024 года вступает в силу закон о повышении верхней планки призывного возраста. Теперь призывать на срочную службу в ВС РФ будут с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет. Президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв в армию в 2024 году при помощи единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.