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    Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва 2022 года в России

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    Осенняя призывная кампания, стартовавшая на месяц позже из-за частичной мобилизации, официально завершена. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны России.

    По данным ведомства, на военную службу отправили 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет — столько, сколько и было запланировано указом президента. Около 1200 из них призваны из Ленинградской области. Большинство будет проходить службу в пределах Западного военного округа, уточнили в правительстве региона.

    «Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 450 молодых ребят, а в спортивные роты — около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта», — отметили в министерстве. И в очередной раз подчеркнули: срочников в зону проведения спецоперации не направляют.

    На горячие линии по вопросам призыва с ноября по декабрь позвонили около двух тысяч раз. Чаще всего спрашивали об отсрочках.

    К следующей осенней кампании призывной возраст могут увеличить. О том, зачем министру обороны Сергею Шойгу нужны 30-летние срочники, «Фонтанке» рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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