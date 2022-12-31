Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва 2022 года в России

Осенняя призывная кампания, стартовавшая на месяц позже из-за частичной мобилизации, официально завершена. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны России.



По данным ведомства, на военную службу отправили 120 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет — столько, сколько и было запланировано указом президента. Около 1200 из них призваны из Ленинградской области. Большинство будет проходить службу в пределах Западного военного округа, уточнили в правительстве региона.

«Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 450 молодых ребят, а в спортивные роты — около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта», — отметили в министерстве. И в очередной раз подчеркнули: срочников в зону проведения спецоперации не направляют.