МО: призывники смогут обжаловать решения комиссий в досудебном порядке

С 1 октября в России стартует осенний призыв на военную службу. Призывников не будут привлекать для выполнения задач СВО на территории новых регионов России, заявил на брифинге 30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ Владимир Цимлянский.



Осенний призыв в России пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года, за исключением отдельных регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Там из-за климатических особенностей начало кампании сдвинуто на месяц — на 1 ноября. Срок службы по призыву по-прежнему останется 12 месяцев. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября.

Особенностью этой призывной кампании станет то, что призывники смогут обжаловать решения, принятые призывными комиссиями, в досудебном порядке, отметил Цимлянский. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Также это можно сделать через МФЦ — письменно в бумажном виде при личном приеме.

Он также подчеркнул, что призывников не будут отправлять на СВО на территории новых регионов. Всех призванных на военную службу направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Около трети попадут в учебные соединения и воинские части и по окончании обучения будут направлены в войска в соответствии с полученными навыками. Также продолжат формировать научные и научно-производственные подразделения и спортивные роты. Требования для кандидатов в них публикуются на сайте Минобороны России.

Повестки на военную службу будут рассылать в бумажном виде. Их будут вручать как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. А с 15 октября по вторникам и четвергам заработает прямая телефонная линия ГОМУ Генштаба, где специалисты смогут дать разъяснения по вопросам призыва.

«В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавил Цимлянский.

В ходе предыдущей, весенней кампании для прохождения военной службы призвали 150 тысяч человек. В научные и научно-производственные подразделения отобрали около 600 человек, а для спортивных рот — 200 человек.