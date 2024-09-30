Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

сев.

 771мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
Пробка на Большеохтинском
Главное об осеннем призыве
В чем ошибся философ Ильин
Погода в Петербурге на неделю
Новое в ЕГЭ-2025
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество МО: призывники смогут обжаловать решения комиссий в досудебном порядке

МО: призывники смогут обжаловать решения комиссий в досудебном порядке

2 292
5 комментариев

С 1 октября в России стартует осенний призыв на военную службу. Призывников не будут привлекать для выполнения задач СВО на территории новых регионов России, заявил на брифинге 30 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ Владимир Цимлянский.

Осенний призыв в России пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года, за исключением отдельных регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Там из-за климатических особенностей начало кампании сдвинуто на месяц — на 1 ноября. Срок службы по призыву по-прежнему останется 12 месяцев. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября.

Особенностью этой призывной кампании станет то, что призывники смогут обжаловать решения, принятые призывными комиссиями, в досудебном порядке, отметил Цимлянский. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Также это можно сделать через МФЦ — письменно в бумажном виде при личном приеме.

Он также подчеркнул, что призывников не будут отправлять на СВО на территории новых регионов. Всех призванных на военную службу направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Около трети попадут в учебные соединения и воинские части и по окончании обучения будут направлены в войска в соответствии с полученными навыками. Также продолжат формировать научные и научно-производственные подразделения и спортивные роты. Требования для кандидатов в них публикуются на сайте Минобороны России.

Повестки на военную службу будут рассылать в бумажном виде. Их будут вручать как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. А с 15 октября по вторникам и четвергам заработает прямая телефонная линия ГОМУ Генштаба, где специалисты смогут дать разъяснения по вопросам призыва.

«В завершение отмечу, что все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — добавил Цимлянский.

В ходе предыдущей, весенней кампании для прохождения военной службы призвали 150 тысяч человек. В научные и научно-производственные подразделения отобрали около 600 человек, а для спортивных рот — 200 человек.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Слава России!
22 минуты
призывники, в военкомат идите только с Ильёй Дмитриевичем.
Панкихой
4 минуты
"призывников не будут отправлять на СВО" ... звучит как мантра.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Новости компаний
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Новости компаний
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Как свои и даже лучше: стоматологи рассказали, почему имплантация зубов рано или поздно настигнет каждого
28 сентября, 18:00
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25