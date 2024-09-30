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Общество Бумажные повестки и выполнение задач в зоне СВО: в Генштабе ответили на главные вопросы об осеннем призыве

Бумажные повестки и выполнение задач в зоне СВО: в Генштабе ответили на главные вопросы об осеннем призыве

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14 комментариев

Генеральный штаб Вооруженных сил России провел 30 сентября брифинг, посвященный осеннему призыву, стартующему 1 октября. Подробности и ответы на главные вопросы привел вице-адмирал Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ.

Так, согласно его заявлениям,

— оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом, будет осуществляться повестками в бумажном виде (они будут доставляться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами);

— призывники не будут привлекаться для выполнения задач в рамках специальной военной операции (СВО) в новых регионах и направятся для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации на территории России;

— у призывников будет возможность обжаловать в досудебном порядке решения, принятые призывными комиссиями; они смогут также подать жалобу в призывную комиссию в электронном виде через «Госуслуги» или в письменной форме через МФЦ;

— прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, где специалисты будут давать разъяснения по вопросам, связанным с призывом, начнет работу 15 октября;

— срок военной службы по призыву остается прежним и составит 12 месяцев, а отправка призывников со сборных пунктов запланирована с 15 октября 2024 года (сроки осеннего призыва также останутся прежними: с 1 октября по 31 декабря 2024 года, кроме отдельных районов Крайнего Севера, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря).

Цимлянский подчеркнул, что все призывники, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

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Комментарии
14
Слава России!
1 час
главный вопрос в каком батальоне служит Илья Дмитриевич
Гость, приглашенный..
46 минут
А тренер может быть призван? Ну например хоккейной команды?
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