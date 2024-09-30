Здесь был Маркизъ. В петербургском лицее наткнулись на послания, оставленные учениками в XIX веке

Источник: предоставлено «Фонтанке»







В Николаевском кавалерийском училище, ныне — лицее № 280 им. М. Ю. Лермонтова, обнаружили надписи, оставленные учениками в ХIХ веке. Об этом в понедельник, 30 сентября, «Фонтанке» рассказал петербургский реставратор Леонид Чернов.



В бывшем помещении домовой церкви Сошествия Святого духа, которая относилась к училищу, при расчистке стен нашли дореволюционные послания, своего рода граффити из позапрошлого века. На стене можно, например, разглядеть такие автографы: «Н. В. Саловъ. 1888», «Бурдуков 85», «Маркизъ» и множество других надписей, оставленных учениками в свободной форме. Некоторые из них написаны изящными буквами, другие — жирно нацарапаны по диагонали. «Фонтанке» рассказали, что историческую находку уже музеефицировали.

Реставратор предположил, что у юнкеров Николаевского кавалерийского училища была своеобразная традиция оставлять свои автографы на стене домовой церкви.

1 из 11 Источник: предоставлено «Фонтанке»

В строительной компании ПИК, которая занималась восстановлением исторических зданий учебного заведения, «Фонтанке» подтвердили находку. «Надписи действительно были обнаружены. Они бережно очищены и закрыты стеклом», — уточнили в компании. Сейчас в помещении, где были найдены своеобразные автографы, находится музыкальная гостиная.



В сентябре 2024 года после реставрации Николаевского кавалерийского училища свои двери открыл лицей № 280 им. М. Ю. Лермонтова. Писатель учился здесь в 1832–1834 годах. В честь него в 1886 году в главном корпусе училища был открыт мемориальный музей.

Школа гвардейских прапорщиков была основана в 1823 году по приказу императора Александра I. Сначала она располагалась на набережной Фонтанки — в казармах лейб-гвардии Измайловского полка. В ней обучали молодых дворян, которые не имели военной подготовки. Через два года школу перевели в бывший дворец графа И. Г. Чернышёва, на этом месте теперь стоит Мариинский дворец. В 1826 году учебное заведение переименовали в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1839-м школа переехала на Лермонтовский проспект, где и располагалась все оставшееся время.



В 1859 году звание подпрапорщика было упразднено. Школа стала Николаевским училищем гвардейских юнкеров (в честь императора Николая I). По открытой информации, в середине ХIХ века на стенах домовой церкви, расположенной на территории училища, висели доски из черного мрамора с именами павших воспитанников училища. Через пять лет, после ряда преобразований, учебное заведение стало Николаевским кавалерийским училищем.



Церковь Сошествия Святого духа, где были найдены послания учеников ХIХ века, занимала часть второго этажа главного корпуса, выходившую во двор. Внутреннее оформление храма было выполнено по проекту русского архитектора французского происхождения Павла Жако. Он посчитал нужным дополнить убранство храма пилястрами. Внутри также повесили бронзовое паникадило и канделябры. В следующие 70 лет церковь претерпевала некоторые изменения — как внутри, так и снаружи.

