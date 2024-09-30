Сбитого в Красном Селе ребёнка увезли в реанимацию

Более чем серьёзные травмы получил мальчик, поторопившийся перейти дорогу в Красносельском районе Петербурга. И он, и водитель не стали ждать зелёный.

В аварии на пересечении проспекта Ленина и Гвардейской улицы накануне незадолго до трёх часов дня пострадал 7-летний житель Красного Села, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября. Судя по записи с камер, мальчик выбежал на «зебру» за секунды до того, как пешеходам включился зелёный. Для водителей уже горел красный, но белый Volkswagen Jetta проскочил один переход и не остановился перед другим. За рулём сидела 31-летняя местная жительница, в этом году четыре раза оплачивавшая штрафы за превышение скорости.

Пострадавшего ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, у мальчика ушиб мозга, сломаны три ребра и несколько костей лица.

Полицейские оформили протокол по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкших причинение вреда. Все обстоятельства аварии устанавливаются.