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Происшествия Перебегавший дорогу мальчик попал под колеса машины в Красном Селе

Перебегавший дорогу мальчик попал под колеса машины в Красном Селе

1 624
5 комментариев

Белый седан на пересечении проспекта Ленина с Гвардейской улицей сбил мальчика, который решил перебежать дорогу. Видеозапись 29 сентября публикуют в соцсетях.

Судя по видео, машина хотела проскочить на желтый сигнал светофора, но перед стоп-линией загорелся красный. Ребенок не обратил внимание на движущееся авто и побежал по зебре.

Девушка, которая в этот момент стояла с ребенком, испугалась и убежала в сторону вместо того, чтобы помочь мальчику — к нему на помощь поспешили другие прохожие.

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Комментарии
5
aprahka
1 час
Автомобиль пересекал перекресток уже на красный.
Slava_Rossii2
1 час
Ни один не проскочил.
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