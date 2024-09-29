Перебегавший дорогу мальчик попал под колеса машины в Красном Селе

Белый седан на пересечении проспекта Ленина с Гвардейской улицей сбил мальчика, который решил перебежать дорогу. Видеозапись 29 сентября публикуют в соцсетях.

Судя по видео, машина хотела проскочить на желтый сигнал светофора, но перед стоп-линией загорелся красный. Ребенок не обратил внимание на движущееся авто и побежал по зебре.



Девушка, которая в этот момент стояла с ребенком, испугалась и убежала в сторону вместо того, чтобы помочь мальчику — к нему на помощь поспешили другие прохожие.