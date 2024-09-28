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    В Вырице уличная камера сняла пару «ушлых» волков

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    В поселок Вырица Гатчинского района Ленобласти наведалась пара волков. Звери спокойно вышли из-за деревьев на дорогу, не торопясь покрутились прямо под фонарем, нашли что-то съедобное на обочине и так же неспешно ушли из поля зрения снимавшей их видеокамеры с добычей в зубах. Кадры видеосъемки опубликовал телеграм-канал «Новости.Подслушано Вырица» 28 сентября. Как отметил автор поста, камера запечатлела волков несколько дней назад.

    Специалист Юго-Западного отдела комитета по животному миру Ленобласти Павел Яблоков рассказал нашим коллегам 47news, что волки ведут себя нетипично — так спокойно подбирать еду хищникам несвойственно. Он полагает, что местные жители успели их прикормить, а в пакетах могла быть приманка с резким запахом. Более того, их с прошлого года пытаются выследить охотники, но волки оказались «ушлыми».

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