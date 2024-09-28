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    Песков: заявления лидеров Запада о подготовке к войне с Россией Кремль воспринимает как официальные

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    8 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал реакцию западных лидеров на изменение ядерной доктрины России.

    Существенную роль в корректировках концепции ядерной стратегии страны, по словам Пескова, сыграли агрессивные заявления западных лидеров в отношении России, поэтому принятые меры являются зеркальными. Песков добавил, что Россия строит свое понимание о подходах партнеров, противников и недругов на основе их официальных заявлений.

    «Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — резюмировал он.

    О критериях, при которых Россия может применить ядерное оружие, Путин сообщил 25 сентября. Он отметил, что такую возможность Москва может рассматривать после того, как получит убедительные данные о массовом запуске ракет и беспилотников. Ядерный ответ, подчеркнул президент, может последовать в случае угрозы суверенитету страны с использованием обычного оружия.

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    ПутинПесковЯдерное оружие
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    Комментарии 8

    Леонтий28 Сен 2024 в 16:46
    жахнем!
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