Песков: заявления лидеров Запада о подготовке к войне с Россией Кремль воспринимает как официальные

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал реакцию западных лидеров на изменение ядерной доктрины России.



Существенную роль в корректировках концепции ядерной стратегии страны, по словам Пескова, сыграли агрессивные заявления западных лидеров в отношении России, поэтому принятые меры являются зеркальными. Песков добавил, что Россия строит свое понимание о подходах партнеров, противников и недругов на основе их официальных заявлений.

«Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую они занимают», — резюмировал он.