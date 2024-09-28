На Петербург в воскресенье обрушатся ливни и грозы

Осенняя погода в последнее воскресенье сентября готовит петербуржцам неприятный сюрприз: вместо обычных по сезону кратковременных дождей планирует обрушить на город ливни и грозы, 28 сентября сообщили в МЧС.
Ветер тоже будет крепчать — ожидается, что до 15 метров в секунду. По шкале английского адмирала Бофорта, на суше при таких порывах качаются стволы деревьев и против ветра идти трудно, а на море громоздятся волны и срываются гребни.
В субботу, судя по прогнозам синоптиков, затевается генеральная репетиция: местами кратковременные дожди разбавят грозы. Воздух прогреется до +16 градусов.
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