В Литве на ралли автомобиль влетел в толпу зрителей. Видео

Один человек погиб, еще 14 получили травмы после того, как гоночный Ford Focus вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей в литовском городе Утена, 28 сентября сообщает местное издание lrt.lt.



Этап Samsonas Rally Utena проходил в пятницу вечером. В 21:47 на четвертом скоростном участке на улице Рашитойю гоночный автомобиль с латвийским экипажем не вписался в поворот и влетел в толпу.

Решением Коллегии спортивных комиссаров ралли остановили, к расследованию инцидента привлекли литовскую федерацию автоспорта. По версии организаторов, обстоятельства аварии нетипичны, причиной могла стать возможная ошибка экипажа. «Вместо того, чтобы замедлиться для прохождения поворота, спорткар поехал прямо и вылетел за пределы дороги гораздо дальше, чем ожидалось», — говорится в официальном сообщении.