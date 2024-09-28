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Происшествия В Литве на ралли автомобиль влетел в толпу зрителей. Видео

В Литве на ралли автомобиль влетел в толпу зрителей. Видео

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7 комментариев

Один человек погиб, еще 14 получили травмы после того, как гоночный Ford Focus вылетел с трассы и врезался в толпу зрителей в литовском городе Утена, 28 сентября сообщает местное издание lrt.lt.

Этап Samsonas Rally Utena проходил в пятницу вечером. В 21:47 на четвертом скоростном участке на улице Рашитойю гоночный автомобиль с латвийским экипажем не вписался в поворот и влетел в толпу.

Решением Коллегии спортивных комиссаров ралли остановили, к расследованию инцидента привлекли литовскую федерацию автоспорта. По версии организаторов, обстоятельства аварии нетипичны, причиной могла стать возможная ошибка экипажа. «Вместо того, чтобы замедлиться для прохождения поворота, спорткар поехал прямо и вылетел за пределы дороги гораздо дальше, чем ожидалось», — говорится в официальном сообщении.

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Комментарии
7
Эд Хэммет
1 час
Интересно, мы доживём до того времени, когда в российских СМИ можно будет прочитать о странах Прибалтики что-нибудь позитивное?
SPbCitizen
1 минута
Как по мне - вина организаторов. На внешней части поворота, а именно туда в случае ошибки улетит авто, зрителей быть не должно.
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