Полиция показала, как бывалый «ширмач» ловко лишил телефона петербурженку

Оперативники «карманного» отдела угрозыска главка с поличным задержали опытного «ширмача». Сотрудники полиции вели преступника, пока он не схватил имущество ни о чем не подозревающей женщины. Кадры операции показала 28 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Источник: ГУ МВД по СПб и ЛО

На кадрах 51-летний житель Приморского района вытаскивает из кармана куртки 43-летней женщины смартфон на проспекте Большевиков. Делает он это хитро — используя черный пакет и зажим. Задержанный уже хорошо знаком оперативникам: они задерживали его пару лет назад на Искровском проспекте за кражу наличных из кармана брюк студента-второкурсника.

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«Полицейским следствием по факту кражи гаджета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — сообщили в ГУ МВД.