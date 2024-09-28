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Происшествия В Петербурге школьнице выстрелили в рот на улице Олеко Дундича

В Петербурге школьнице выстрелили в рот на улице Олеко Дундича

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6 комментариев

Врачи детской больницы имени Филатова достали из глотки 14-летней школьницы пульку. Девочка-подросток поступила в медицинское учреждение накануне вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 сентября.

По предварительным данным, у пациентки при поступлении диагностировали инородное тело в глотке и ушибленную рану мягкого неба. Пострадавшая рассказала, что около двух часов дня неизвестный выстрелил ей в рот на улице Олеко Дундича.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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Комментарии
6
VKuser174198221
29 минут
Слава богу! А ведь мог бы и в глаз.... даже непонятно, что происходит: дичаем или дуреем?
leningrad45
22 минуты
Вспомнил убийство врача из института Вредена.
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