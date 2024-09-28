В Петербурге школьнице выстрелили в рот на улице Олеко Дундича

Врачи детской больницы имени Филатова достали из глотки 14-летней школьницы пульку. Девочка-подросток поступила в медицинское учреждение накануне вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 сентября.



По предварительным данным, у пациентки при поступлении диагностировали инородное тело в глотке и ушибленную рану мягкого неба. Пострадавшая рассказала, что около двух часов дня неизвестный выстрелил ей в рот на улице Олеко Дундича.



По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

