Велогонку La Strada в Петербурге отменили за два дня до старта

Гонку для велосипедистов-любителей La Strada, которую несколько лет проводили в Петербурге, отменили за два дня до старта. Организаторы и городские власти не смогли договориться о безопасности.



Велогонка должна была состояться 29 сентября. Маршрут заездов планировалось проложить по центру Петербурга, Васильевскому острову и Петроградской стороне. Однако 27 сентября в соцсетях La Strada появилось сообщение об отмене мероприятия.

«Друзья, мы вынуждены сообщить вам, что велогонка LaStrada в Санкт-Петербурге 29 сентября отменена в силу обстоятельств, которые не позволяют нам совместно с правительством Санкт-Петербурга обеспечить гарантированную безопасность всех участников и зрителей мероприятия», — говорится в сообщении. Организаторы добавили, что решение было принято «после продолжительных переговоров с представителями городских служб».