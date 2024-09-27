Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что только президенту России Владимиру Путину выгодно публичное обсуждение конкретных возможностей о запрете Лондона направлять ракеты Storm Shadow вглубь РФ. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-трансляцию пресс-конференции с главами британского, австралийского и американского военных ведомств.



Хили задали вопрос, готов ли Лондон снять запрет для Киева на удары дальнобойными ракетами, в том числе британскими Storm Shadow, вглубь России.

Глава военного ведомства Великобритании в ответ заявил: «Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей». Хили добавил, что этим человеком является российский лидер.

