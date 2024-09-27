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    Джон Хили ответил на вопрос об ударах ракетами Storm Shadow по РФ

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    3 комментария

    Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что только президенту России Владимиру Путину выгодно публичное обсуждение конкретных возможностей о запрете Лондона направлять ракеты Storm Shadow вглубь РФ. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-трансляцию пресс-конференции с главами британского, австралийского и американского военных ведомств.

    Хили задали вопрос, готов ли Лондон снять запрет для Киева на удары дальнобойными ракетами, в том числе британскими Storm Shadow, вглубь России.

    Глава военного ведомства Великобритании в ответ заявил: «Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей». Хили добавил, что этим человеком является российский лидер.

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    Комментарии 3

    почти бросил..)27 Сен 2024 в 01:41
    Господи, что мы сейчас видим? - Нельзя об этом говорить! - Почему? - Гриф "совершенно секретно"! - Сколько мне нужно выпить, чтобы взломать? - Литр! - давай попробуем с 0,5, просто, как уже и говорил, лень выходить и.. выспаться надо! - Налей! - Налил.. - Что видишь? - Не произнести.. - А.., ведь уже привыкли.. "люди"! - Это невозможно! - Если честно, я тоже не верю в Это! - Это - нормально, так бывает в Жизни..) - Господи, но не настолько же? - Вспомни, как.. шпагату учили тебя в.. Спортивной Гимнастике!..) - Да, я точно это помню, что.. попытался и..- исполнять его не буду!..) - Почему, красиво же это? - Господи, реально тут сдаюсь со всеми моими глупыми воспоминаниями, хотя и весёлые они..) - Возможно ли доверять тебе?! - Похоже, не очень..) - Сколько раз каялся ты? - Господи - всегда! - Кому?!..) - Вовлекаешь Ты меня туда, где ничего не знаю я..)
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