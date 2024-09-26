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    В Петербурге взяли под стражу мужчину, обвиняемого в домогательствах к 7-летней девочке в соцсетях

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    Выборгский районный суд избрал меру пресечения 35-летнему Виталию Маро, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки, сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По данным полиции, он слал ребенку сообщения интимного характера, а в ответ просил такие же фото и видео.

    Суд отправил мужчину в СИЗО на 1 месяц и 12 суток: то есть там он пробудет до 5 ноября. Маро уже признал вину и раскаялся.


    Напомним, Виталия Маро задержали в поселке Березники Пермского края. Дело расследуют в Петербурге. Оказалось, что в прошлом году мужчина был судим на три года условно по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

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    Выборгский районный судВиталий МароДомогательства к ребенкуСообщения интимного характера
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