В Петербурге взяли под стражу мужчину, обвиняемого в домогательствах к 7-летней девочке в соцсетях

Выборгский районный суд избрал меру пресечения 35-летнему Виталию Маро, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки, сообщает 26 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. По данным полиции, он слал ребенку сообщения интимного характера, а в ответ просил такие же фото и видео.
Суд отправил мужчину в СИЗО на 1 месяц и 12 суток: то есть там он пробудет до 5 ноября. Маро уже признал вину и раскаялся.
Напомним, Виталия Маро задержали в поселке Березники Пермского края. Дело расследуют в Петербурге. Оказалось, что в прошлом году мужчина был судим на три года условно по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».