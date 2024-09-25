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    В Пермское крае задержали мужчину, просившего от 7-летней интимные фото. Дело будут расследовать в Петербурге

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    В Петербурге полиция расследует дело в отношении 35-летнего мужчины из Пермского края, домогавшегося до 7-летней девочки в соцсетях. Ребенку он слал сообщения интимного характера, а в ответ просил такие же фото и видео.

    Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу 25 сентября, переписку мужчина вел с июля по сентябрь 2024 года. Задержали его вскоре после установления личности - в поселке Березники Пермского края.

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

    Подозреваемого доставили в Петербург. Вину на допросе он полностью признал.

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