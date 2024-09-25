В Пермское крае задержали мужчину, просившего от 7-летней интимные фото. Дело будут расследовать в Петербурге

В Петербурге полиция расследует дело в отношении 35-летнего мужчины из Пермского края, домогавшегося до 7-летней девочки в соцсетях. Ребенку он слал сообщения интимного характера, а в ответ просил такие же фото и видео.



Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу 25 сентября, переписку мужчина вел с июля по сентябрь 2024 года. Задержали его вскоре после установления личности - в поселке Березники Пермского края.