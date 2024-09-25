«У него сильный стресс». Посмотрите, как в Хабаровском крае люди помогали китам спасать застрявшего на отмели сородича

В Хабаровском крае спасли краснокнижного гренландского кита: он застрял на отмели, когда спасался от стаи косаток. Видео со спасением кита 25 сентября опубликовала в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.



Кита заметили на отмели в районе мыса Врангеля. Млекопитающее спасалось от стаи косаток и угодило в бухту, где в это время начался отлив. «Экстренно уведомили о ситуации рабочую группу ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова, которая мониторит популяцию гренландских китов в регионе по нашему разрешению. Ученые выехали на место, дав рекомендации группе людей, находившихся рядом с китом», — рассказала Светлана Родионова.