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    «У него сильный стресс». Посмотрите, как в Хабаровском крае люди помогали китам спасать застрявшего на отмели сородича

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    В Хабаровском крае спасли краснокнижного гренландского кита: он застрял на отмели, когда спасался от стаи косаток. Видео со спасением кита 25 сентября опубликовала в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова.

    Кита заметили на отмели в районе мыса Врангеля. Млекопитающее спасалось от стаи косаток и угодило в бухту, где в это время начался отлив. «Экстренно уведомили о ситуации рабочую группу ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова, которая мониторит популяцию гренландских китов в регионе по нашему разрешению. Ученые выехали на место, дав рекомендации группе людей, находившихся рядом с китом», — рассказала Светлана Родионова.

    руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова

    К спасению подключилось общество «Дальневосточные экспедиции». «Это самое начало, кит еще не понимает, что ему помогают. Он уже более часа на мели, у него сильный стресс, но уже начались необратимые последствия, которые надо было срочно устранять», — сообщили в организации.

    руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова

    Кит тяжело дышал, на его хвосте зафиксировали множество ран после нападения косаток. Вес пленника — около 100 тонн, так что из мелководья выбраться самостоятельно он не мог. Пока не наступил прилив, сотрудники «Дальневосточных экспедиций», ученые и волонтеры поливали кита водой, чтобы спасти его от обезвоживания. Подключились и сородичи — другие киты подплыли на подмогу, пытались его столкнуть и обливали водой.

    руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова

    В итоге кит благополучно дождался прилива и уплыл в море, поделились в Росприроднадзоре.

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