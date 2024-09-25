КАД полностью перекроют на развязке в Кронштадте

В ночь с 26 на 27 сентября в связи с реконструкцией развязки КАД с Кронштадтским шоссе будет полностью закрыт сквозной проезд по внешнему и внутреннему кольцу на 126-м километре дороги, сообщает 25 сентября пресс-служба Дирекции КЗС. Движение закроют в 2 часа ночи 27 сентября и откроют ориентировочно через три часа.

На внешнем кольце проезд будут перекрывать мобильные экипажи ГИБДД на подъезде к развязке, а на внутреннем его закроют перед въездом в тоннель, на дублере, в районе АЗС «Роснефть» и выезде с форта «Константин». Выехать из Кронштадта в сторону Бронки и Горской можно будет без ограничений.