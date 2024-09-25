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Авто КАД полностью перекроют на развязке в Кронштадте

КАД полностью перекроют на развязке в Кронштадте

2 859
3 комментария

Дорожные работы перекроют кольцевую автодорогу Петербурга в Кронштадте на одну ночь. Транспорт пустят только утром.

В ночь с 26 на 27 сентября в связи с реконструкцией развязки КАД с Кронштадтским шоссе будет полностью закрыт сквозной проезд по внешнему и внутреннему кольцу на 126-м километре дороги, сообщает 25 сентября пресс-служба Дирекции КЗС. Движение закроют в 2 часа ночи 27 сентября и откроют ориентировочно через три часа.

На внешнем кольце проезд будут перекрывать мобильные экипажи ГИБДД на подъезде к развязке, а на внутреннем его закроют перед въездом в тоннель, на дублере, в районе АЗС «Роснефть» и выезде с форта «Константин». Выехать из Кронштадта в сторону Бронки и Горской можно будет без ограничений.

После этого на КАД изменят схему организации движения в зоне проведения реконструкции развязки. В дальнейшем оно будет осуществляться по Финской стороне, то есть по внешнему кольцу.

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Комментарии
3
-4*
1 час
Холопы должны страдать!
Вася Петров
1 час
Задолбали!
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