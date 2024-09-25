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    ЗакС принял законопроекты о выплатах ветеранам и бесплатном проезде для льготников

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    Законодательное собрание Петербурга 25 сентября приняло в третьем, окончательном чтении три законопроекта, корректирующие Социальный кодекс города. Два касаются установления постоянных и повышенных выплат к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, еще один — о бесплатном проезде в пригородных автобусах для льготников.

    Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие узники концлагерей и горожане, родившиеся в блокадном Ленинграде, к юбилейными датам, связанным с ВОВ (они бывают каждые пять лет), будут получать по 15 тысяч рублей, в остальные, неюбилейные годы — по 10 тысяч рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала, какие категории и сколько будут получать.

    Третий законопроект позволит ряду льготных категорий граждан (труженики тыла, ветераны труда и военной службы, матери-героини и другие) с 27 апреля по 31 октября бесплатно ездить на пригородных автобусах. В настоящее время льготники платят по 10% от стоимости.

    Кроме того, в окончательном чтении был принят законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для многодетных семей, в том числе тех, где у родителей есть совершеннолетние дети в возрасте до 23 лет, которые проходят очное обучение.

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