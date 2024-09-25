ЗакС принял законопроекты о выплатах ветеранам и бесплатном проезде для льготников

Законодательное собрание Петербурга 25 сентября приняло в третьем, окончательном чтении три законопроекта, корректирующие Социальный кодекс города. Два касаются установления постоянных и повышенных выплат к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, еще один — о бесплатном проезде в пригородных автобусах для льготников.
Ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие узники концлагерей и горожане, родившиеся в блокадном Ленинграде, к юбилейными датам, связанным с ВОВ (они бывают каждые пять лет), будут получать по
Третий законопроект позволит ряду льготных категорий граждан (труженики тыла, ветераны труда и военной службы, матери-героини и другие) с
Кроме того, в окончательном чтении был принят законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для многодетных семей, в том числе тех, где у родителей есть совершеннолетние дети в возрасте до