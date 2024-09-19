В Петербурге увеличат выплаты к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне

В Петербурге увеличат выплаты к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. Они составят
Соответственно, увеличенные выплаты будут перечисляться раз в пять лет.
По 15 тысяч рублей будут получать:
- инвалиды, участники, ветераны ВОВ,
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
- лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады.
По 10 тысяч рублей будут получать:
- вдовы и вдовцы инвалидов и участников ВОВ,
- лица, родившиеся по 3 сентября 1945 года.
Кроме того, также в первом чтении принят еще один законопроект, который устанавливает, что выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады перечисленным категориям станут ежегодными и составят 10 и
Напомним, ранее также ежегодными стали и «победные» выплаты.