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    В Петербурге увеличат выплаты к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне

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    4 комментария

    В Петербурге увеличат выплаты к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. Они составят 10–15 тысяч рублей в зависимости от категории. Соответствующий законопроект 19 сентября Заксобрание приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

    Соответственно, увеличенные выплаты будут перечисляться раз в пять лет.

    По 15 тысяч рублей будут получать:

    • инвалиды, участники, ветераны ВОВ,
    • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
    • лица, проживавшие (родившиеся) в Ленинграде в период блокады.

    По 10 тысяч рублей будут получать:

    • вдовы и вдовцы инвалидов и участников ВОВ,
    • лица, родившиеся по 3 сентября 1945 года.

    Кроме того, также в первом чтении принят еще один законопроект, который устанавливает, что выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады перечисленным категориям станут ежегодными и составят 10 и 5 тысяч рублей соответственно.

    Напомним, ранее также ежегодными стали и «победные» выплаты.

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    Комментарии 4

    28020699819 Сен 2024 в 11:44
    Позор.
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