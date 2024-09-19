В Петербурге увеличат выплаты к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне

В Петербурге увеличат выплаты к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. Они составят 10–15 тысяч рублей в зависимости от категории. Соответствующий законопроект 19 сентября Заксобрание приняло в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Соответственно, увеличенные выплаты будут перечисляться раз в пять лет.

По 15 тысяч рублей будут получать: