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Происшествия Российские школьники массово отравились бесплатным обедом после несения Вахты памяти

Российские школьники массово отравились бесплатным обедом после несения Вахты памяти

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11 комментариев

В Чите расследуют массовое отравление школьников, которые несли Вахту памяти на Посту № 1 и в это время почувствовали себя плохо. Лечение проходят десять детей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщил портал Chita.ru.

Всего в мероприятии накануне участвовал 31 школьник. Трети из них стало плохо после предоставленного обеда. Еду учащимся бесплатно поставляла компания «Мед Вкус Консталтинг».

Представители краевой прокуратуры организовали проверку по данному факту. По выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования. Также эпидемиологическое расследование проводят сотрудники Роспотребнадзора. «10 заболевших (пострадавших) находятся на амбулаторном лечении. Не исключается пищевой путь передачи инфекции», — указали в пресс-службе. В караульном помещении проводится дезинфекция, проведен отбор проб продукции и остатков пищи.

Также проверку начали следователи.

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Комментарии
11
282556445
40 минут
Скрепное пиление на патриотизме.
Панкихой
37 минут
Никто не забыт пока не зарыт!
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