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Происшествия Россияне попались на помощи украинским телефонным мошенникам

Россияне попались на помощи украинским телефонным мошенникам

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4 комментария

В Дагестане задержали пять членов организованной группы, которые сотрудничали с украинскими телефонными мошенниками. Предварительный ущерб в результате работы кол-центра составил более 100 млн рублей. Об этом 25 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники при использовании фиктивных документов заключали с российскими операторами связи договоры на использование многоканальных номеров, после чего предоставляли украинской стороне доступ к ним. Впоследствии мошенники звонили по полученным номерам от имени российских правоохранителей, спецслужб и кредитно-финансовых учреждений.

В ходе обысков у задержанных изъяты носители информации, различная техника и телефоны. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 159 («Пособничество в мошенничестве») УК РФ. В настоящее время фигуранты находятся под арестом.

Ранее «Фонтанка» писала, как мошенники обманывают родных военнопленных от имени Красного Креста. Родственников просят перейти по ссылке и заполнить анкету или внести предоплату за услугу — якобы для осуществления обмена.

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Комментарии
4
DEMOMON
1 час
То-то филиал Герцена там закрылся. Ну правильно, зачем он им..
Сила в Правде!!
1 час
дагестанцы попались...
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