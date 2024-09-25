Россияне попались на помощи украинским телефонным мошенникам

В Дагестане задержали пять членов организованной группы, которые сотрудничали с украинскими телефонными мошенниками. Предварительный ущерб в результате работы кол-центра составил более 100 млн рублей. Об этом 25 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники при использовании фиктивных документов заключали с российскими операторами связи договоры на использование многоканальных номеров, после чего предоставляли украинской стороне доступ к ним. Впоследствии мошенники звонили по полученным номерам от имени российских правоохранителей, спецслужб и кредитно-финансовых учреждений.

