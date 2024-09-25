Россияне попались на помощи украинским телефонным мошенникам

В Дагестане задержали пять членов организованной группы, которые сотрудничали с украинскими телефонными мошенниками. Предварительный ущерб в результате работы кол-центра составил более 100 млн рублей. Об этом 25 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что злоумышленники при использовании фиктивных документов заключали с российскими операторами связи договоры на использование многоканальных номеров, после чего предоставляли украинской стороне доступ к ним. Впоследствии мошенники звонили по полученным номерам от имени российских правоохранителей, спецслужб и кредитно-финансовых учреждений.
В ходе обысков у задержанных изъяты носители информации, различная техника и телефоны. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33 и части 4 статьи 159 («Пособничество в мошенничестве») УК РФ. В настоящее время фигуранты находятся под арестом.
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