    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-в

    755мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.86eur103.41

    Легкомоторный самолет разбился в поле под Тамбовом

    1985
    2 комментария

    МЧС утром 25 сентября работает на месте авиапроисшествия в Тамбовской области.

    В 8:55 в службу поступила информация, что у населенного пункта Березка в Тамбовском муниципальном округе совершил «вынужденную жесткую посадку» легкомоторный самолет. Судя по фото на сайте управления, он разрушен.

    ПоделитьсяПоделиться

    На место выехали отделение пожарной части № 5 и оперативная группа регионального ГУ МЧС.

    «Информация уточняется. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно», — отмечается в сообщении.

    UPD: ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС передает, что пострадавших и разрушений нет.

    Вчера легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. В ЧП также никто не пострадал.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    АвиапроисшествиеАвиаинцидентСамолет упалТамбовская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close