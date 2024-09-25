Легкомоторный самолет разбился в поле под Тамбовом

МЧС утром 25 сентября работает на месте авиапроисшествия в Тамбовской области.
В 8:55 в службу поступила информация, что у населенного пункта Березка в Тамбовском муниципальном округе совершил «вынужденную жесткую посадку» легкомоторный самолет. Судя по фото на сайте управления, он разрушен.
На место выехали отделение пожарной части
«Информация уточняется. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно», — отмечается в сообщении.
UPD: ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС передает, что пострадавших и разрушений нет.
Вчера легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. В ЧП также никто не пострадал.