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Происшествия Пока отец с мачехой спали. На севере Петербурга найдено тело девочки-подростка

Пока отец с мачехой спали. На севере Петербурга найдено тело девочки-подростка

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Тело школьницы обнаружили под окнами дома на проспекте Королева накануне ночью. Как стало известно «Фонтанке» 25 сентября, в квартире на 17 этаже живет отец девочки вместе с новой женой и общим ребенком.

О трагедии в полицию сообщили очевидцы, которые нашли погибшую во дворе дома 59, корпус 1. Папа школьницы в это время спал. Девочка после развода родителей жила по двум адресам — то с матерью, то с отцом. В ее комнате после гибели была найдена записка. В ней школьница указала время своей смерти и отметила, что устала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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