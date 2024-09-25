Поцелуй вампира: учимся делать макияж в стиле demure girl

Смотрим, какой макияж будет в тренде осенью 2024 Фото: ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





С наступлением осени цветовая палитра меняется, а вместе с ней меняется и наше настроение. Образы становятся более продуманными, уютными и многослойными. Не последнюю роль играет макияж: он становится более глубоким, плотным и выразительным. Разбираемся, какой вариант мейка самый трендовый в сезоне осень-2024, и учимся его наносить.

Мы уже рассказывали о том, как мир захватывает тренд на скромность. Тихие роскошные скромницы не наносят много макияжа, не надевают все самое кричащее из своего гардероба и стараются как можно меньше выделяться и привлекать к себе лишнее внимание.



Вариант макияжа в стиле demure girl, который завирусился в Сети, может вас слегка удивить, но если нанести его правильно, то получится очень красиво. Суть в том, что тушь вам не пригодится, а вот красная помада — дайте две, как говорится. Да, скромницы тоже красят губы красным — роскошно, элегантно. Главное — не переборщить.

Трендовый макияж в стиле demure girl

Вам понадобится 10–15 минут — вооружайтесь кисточками Фото: ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Важно нанести макияж так, чтобы не потерялись глаза: для этого прокрасьте межресничную линию: возьмите тонкую кисть и черные тени.

Следующий этап — светлые, в тон кожи, тени, можно с легким шиммером. Наносим их пушистой кистью на подвижное веко.



Сухим скульптором подчеркните складку верхнего века, немного выводя к виску. Хайлайтером выделите веко под бровью.

В складку века добавьте немного коричневых теней и их же нанесите на нижнее веко. Глаза готовы.

Для губ лучше всего использовать красный тинт. После того, как он высохнет, возьмите коричневый карандаш и прорисуйте контур. Поверх нанесите оттеночный бальзам в алом оттенке для увлажнения. Вуаля — макияж завершен. Какой еще макияж в моде осенью-2024 Матовые фактуры слишком долго занимали топовые позиции — пришло время тихо уйти в сторону. Вернулось время глянца: блесков для губ с мерцающим эффектом, шиммеров и сияющих хайлайтеров, подводки для век с эффектом «металлик».

В моде снова глянцевые фактуры Фото: ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Отдельное внимание хочется уделить стрелкам: на осенних подиумах модели демонстрировали хитрые лисьи взгляды (привет от Беллы Хадид). Совсем необязательно ложиться для этого под нож — «лисьи глазки» можно получить, правильно нарисовав стрелку.

Пробуйте разные вариации стрелок Фото: ru.pinterest.com Поделиться Поделиться





Стрелки могут быть ярко-выраженные, голливудские и сексуальные, осыпанные блестками или глиттером или практически незаметными. В интернете можно найти множество уроков: блогеры учат рисовать стрелки при помощи невидимок, лейкопластыря или по линейке.



Макияж в конце 2024 года — это и мягкое естественное сияние, и яркие акценты одновременно. Для губ на осень визажисты рекомендуют выбирать глубокие бордовые, винные, вишневые оттенки, для глаз — все оттенки шоколада, мягкие зеленые или цвета осенней листвы (вариант для смелых — рискнете?).

Пробуйте, экспериментируйте, рисуйте стрелки, ошибайтесь, стирайте, рисуйте снова. Найдите вечером 15 свободных минут на то, чтобы поучиться наносить макияж. Рано или поздно обязательно получится.