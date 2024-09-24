Уничтожить. Вынесен приговор художнику, создавшему «блатную» неваляшку

Суд 24 сентября вынес решение по делу красноярского художника Василия Слонова. Он признан виновным в демонстрации запрещенной «блатной» символики на своих неваляшках. При этом решение суда оказалось мягче, чем просила прокуратура, пишет NGS24.
Художник получил год исправительных работ и удержание 15% от зарплаты в госказну, также он должен уничтожить свою неваляшку. Прокуратура требовала два года принудительных работ.
На прошлой неделе Василий Слонов выступил с последним словом, в котором не признал вину.
В феврале 2024 года Слонова задержали в аэропорту Красноярска, в отношении него было возбуждено уголовное дело за демонстрацию символики экстремистской организации. Поводом стала неваляшка, разрисованная тюремными татуировками: на её ручках обнаружили символы запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ*). Блатную неваляшку осенью показывали на выставке в гостиничном комплексе Novotel Krasnoyarsk center, и тогда Слонова оштрафовали на тысячу рублей по административной статье. После штрафа он не удалил пост с игрушкой со страницы во «ВКонтакте», что, по данным NGS24, стало поводом для уголовного дела. На суде выяснилось, что на фотографию неваляшки повторно пожаловался некий Мустафаев.
* Организация внесена в список запрещённых в России.