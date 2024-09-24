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    Уничтожить. Вынесен приговор художнику, создавшему «блатную» неваляшку

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    Фото: Мария Ленц / NGS24.RU
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    Суд 24 сентября вынес решение по делу красноярского художника Василия Слонова. Он признан виновным в демонстрации запрещенной «блатной» символики на своих неваляшках. При этом решение суда оказалось мягче, чем просила прокуратура, пишет NGS24.

    Художник получил год исправительных работ и удержание 15% от зарплаты в госказну, также он должен уничтожить свою неваляшку. Прокуратура требовала два года принудительных работ.

    Фото: Мария Ленц / NGS24.RU
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    На прошлой неделе Василий Слонов выступил с последним словом, в котором не признал вину.

    В феврале 2024 года Слонова задержали в аэропорту Красноярска, в отношении него было возбуждено уголовное дело за демонстрацию символики экстремистской организации. Поводом стала неваляшка, разрисованная тюремными татуировками: на её ручках обнаружили символы запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ*). Блатную неваляшку осенью показывали на выставке в гостиничном комплексе Novotel Krasnoyarsk center, и тогда Слонова оштрафовали на тысячу рублей по административной статье. После штрафа он не удалил пост с игрушкой со страницы во «ВКонтакте», что, по данным NGS24, стало поводом для уголовного дела. На суде выяснилось, что на фотографию неваляшки повторно пожаловался некий Мустафаев. 11 июня прошло первое заседание суда, художник вину не признал и сказал, что считает дело абсурдным.

    * Организация внесена в список запрещённых в России.

    Фото: Мария Ленц / NGS24.RU
    Фото: Мария Ленц / NGS24.RU

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    КрасноярскИгрушкаХудожникСудЭкстремистская символика
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