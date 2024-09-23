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    Росфинмониторинг внес в список экстремистских организаций объединение бывшего президента Украины, его сына и уроженца Петербурга

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    Служба финансовой разведки Росфинмониторинг добавила в список экстремистских организаций объединение, куда входят бывший президент Украины Петр Порошенко, его сын Алексей Порошенко, а также уроженец Петербурга Олег Казаков. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

    Как передает «Интерфакс», Министерство юстиции РФ внесло объединение, связанное с Порошенко, в список экстремистских организаций еще 13 сентября. Отмечается, что Октябрьский районный суд Липецка принял решение о его ликвидации в начале этого года — 12 февраля.

    Название объединения, которое внесли в список экстремистских, не уточняется. Тем не менее известно, что деятельность его участников, среди которых Петр Порошенко, его сын и Олег Казаков, запретили на территории РФ.

    Одним из участников неназванного объединения является Казаков. Уроженец Петербурга с 2015 года был гендиректором Липецкой кондитерской фабрики «Рошен», принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну. В этом году в рамках решения суда приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen — АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"». При этом Липецкая фабрика «Рошен» перешла в собственность России в феврале.

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    РосфинмониторингПетр ПорошенкоРошенОлег КазаковЭкстремистская организация
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