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    Акции кондитерской фабрики Порошенко перешли в доход России

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    В рамках решения суда приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, — АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова.

    Липецкая фабрика «Рошен» перешла в собственность России в феврале.

    Roshen — одно из крупнейших в мире производств кондитерских изделий. Украинская корпорация приняла решение остановить свою фабрику в Липецке c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам, производство законсервировали. Липецкие активы корпорация оценивала в 200 млн долларов.

    Также приставы передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», которые финансировали ВСУ, отметил Аристов.

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    АкцииКондитерская фабрика
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