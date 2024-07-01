Акции кондитерской фабрики Порошенко перешли в доход России

В рамках решения суда приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, — АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Об этом 1 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова.



Липецкая фабрика «Рошен» перешла в собственность России в феврале.

