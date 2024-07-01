Акции кондитерской фабрики Порошенко перешли в доход России

В рамках решения суда приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, — АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Об этом
Липецкая фабрика «Рошен» перешла в собственность России в феврале.
Roshen — одно из крупнейших в мире производств кондитерских изделий. Украинская корпорация приняла решение остановить свою фабрику в Липецке c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам, производство законсервировали. Липецкие активы корпорация оценивала в
Также приставы передали в доход государства акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов», которые финансировали ВСУ, отметил Аристов.