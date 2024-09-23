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    Экс-глава Кировского района ушел на СВО: с обращением его 44 млн в доход государства придется подождать

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    Суд в Петербурге приостановил процесс обращения в доход государства имущества бывшего главы Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова. Он находится под следствием с 2022 года.

    Василеостровский районный суд Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленобласти к Андрею Шорникову и его супруге Анне об обращении их имущества почти на 44 миллиона рублей в доход государства, сообщает 23 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Связано это с тем, что ответчик убыл на спецоперацию. Как отмечает 47News, Шорников — дипломированный офицер связи и специалист по радиоэлектронной борьбе. Высшее образование он получил в Военно-космической академии имени Можайского.

    С сентября 2022 года Шорников находится под следствием по уголовному делу, которое касается периода его работы в администрации Свердловского поселения. Изначально ему вменяли крупную взятку, затем прокуратура предъявила претензии на 44 миллиона рублей, считая, что законность их получения не подтверждена. В феврале этого года суд арестовал счета Шорникова и его супруги. Летом его через суд лишили должности главы Кировского района Ленобласти.

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