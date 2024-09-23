Экс-глава Кировского района ушел на СВО: с обращением его 44 млн в доход государства придется подождать

Суд в Петербурге приостановил процесс обращения в доход государства имущества бывшего главы Кировского района Ленобласти Андрея Шорникова. Он находится под следствием с 2022 года.



Василеостровский районный суд Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленобласти к Андрею Шорникову и его супруге Анне об обращении их имущества почти на 44 миллиона рублей в доход государства, сообщает 23 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Связано это с тем, что ответчик убыл на спецоперацию. Как отмечает 47News, Шорников — дипломированный офицер связи и специалист по радиоэлектронной борьбе. Высшее образование он получил в Военно-космической академии имени Можайского.