Бежала на красный. Автомобиль сбил школьницу на Большевиков

Полиция Невского района Петербурга ведет проверку по факту ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Она угодила под машину на «зебре».



В 18:16 22 сентября возле дома 37 по проспекту Большевиков 26-летняя петербурженка, следуя на автомобиле KIA Rio от улицы Крыленко в сторону улицы Тельмана, сбила 14-летнюю девочку. Девятиклассница перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации «Фонтанки», девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, автотравму и другие повреждения. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Женщина-водитель в 2024 году за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекалась ни разу.