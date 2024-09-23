    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, южн

    766мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.58eur103.38

    Бежала на красный. Автомобиль сбил школьницу на Большевиков

    2549
    1 комментарий

    Полиция Невского района Петербурга ведет проверку по факту ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Она угодила под машину на «зебре».

    В 18:16 22 сентября возле дома 37 по проспекту Большевиков 26-летняя петербурженка, следуя на автомобиле KIA Rio от улицы Крыленко в сторону улицы Тельмана, сбила 14-летнюю девочку. Девятиклассница перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По информации «Фонтанки», девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, автотравму и другие повреждения. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Женщина-водитель в 2024 году за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекалась ни разу.

    Всего, по данным УГИБДД, в Петербурге с 20 по 22 сентября произошло 872 ДТП. В 41 из них были пострадавшие. Травмы получили 47 человек, в том числе четверо детей. Двое из них угодили под колеса электросамокатов, причем в обоих случаях самокатчики скрылись. Один человек, взрослый, погиб. В Ленобласти зафиксировали 262 дорожные аварии, в том числе 19 с пострадавшими. Травмы получили 17 взрослых и двое детей. Шесть человек погибли, детей среди них нет.

    Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ПетербургДТПДТП с пешеходомДТП с детьми
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close