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    Неизвестный самокатчик сбил школьника на тротуаре на Луначарского и скрылся

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    Петербургская полиция выясняет обстоятельства ДТП с электросамокатом в Выборгском районе города. В нем пострадал подросток-пешеход. Причем это второй за день случай наезда самокатчиков на несовершеннолетних.

    Наезд произошел в 18:40 22 сентября у дома 76 по проспекту Луначарского, сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неизвестный ехал на электросамокате по тротуару проспекта от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры и сбил 16-летнего парня, который шел навстречу. После этого самокатчик с места ДТП скрылся.

    Школьник получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.

    В тот же день похожее ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Около 11 часов утра на Дунайском проспекте неизвестный на электросамокате сбил 7-летнего мальчика, который ехал по тротуару на велосипеде, и скрылся. Ребенка с травмами увезли в больницу.

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