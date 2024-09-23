Неизвестный самокатчик сбил школьника на тротуаре на Луначарского и скрылся

Петербургская полиция выясняет обстоятельства ДТП с электросамокатом в Выборгском районе города. В нем пострадал подросток-пешеход. Причем это второй за день случай наезда самокатчиков на несовершеннолетних.
Наезд произошел в 18:40 22 сентября у дома 76 по проспекту Луначарского, сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неизвестный ехал на электросамокате по тротуару проспекта от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры и сбил 16-летнего парня, который шел навстречу. После этого самокатчик с места ДТП скрылся.
Школьник получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.
В тот же день похожее ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга. Около 11 часов утра на Дунайском проспекте неизвестный на электросамокате сбил 7-летнего мальчика, который ехал по тротуару на велосипеде, и скрылся. Ребенка с травмами увезли в больницу.