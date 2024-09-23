Неизвестный самокатчик сбил школьника на тротуаре на Луначарского и скрылся

Петербургская полиция выясняет обстоятельства ДТП с электросамокатом в Выборгском районе города. В нем пострадал подросток-пешеход. Причем это второй за день случай наезда самокатчиков на несовершеннолетних.



Наезд произошел в 18:40 22 сентября у дома 76 по проспекту Луначарского, сообщает 23 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Неизвестный ехал на электросамокате по тротуару проспекта от улицы Руднева в сторону проспекта Культуры и сбил 16-летнего парня, который шел навстречу. После этого самокатчик с места ДТП скрылся.