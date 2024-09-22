Байден ответил на вопрос о снятии ограничений на удары по России

Решения о снятии ограничений для ВСУ на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России пока нет. Об этом сообщил президент США Джо Байден журналистам 22 сентября, пишет ТАСС.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия, которого требует Зеленский, изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что подобное решение Евросоюза может привести к ядерной войне.

