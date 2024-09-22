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Власть Байден ответил на вопрос о снятии ограничений на удары по России

Байден ответил на вопрос о снятии ограничений на удары по России

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7 комментариев

Решения о снятии ограничений для ВСУ на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России пока нет. Об этом сообщил президент США Джо Байден журналистам 22 сентября, пишет ТАСС.

На вопрос о том, принято ли соответствующее решение, глава Белого дома ответил «нет».

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия, которого требует Зеленский, изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что подобное решение Евросоюза может привести к ядерной войне.

16 сентября официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что американское руководство не готово снять запрет на удары ВСУ на территории вглубь России западным оружием.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее также говорил, что Белый дом не изменил позиции по снятию разрешения на удары западным оружием вглубь РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что удары вглубь России не пересекут «красные линии» и не вовлекут альянс в боевые действия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова 22 сентября, заявил, что это обязывает Россию «очень серьезно относиться к этой» позиции и продолжать СВО, чтобы достичь своих целей. Альтернативы победе для РФ нет, уверен он.

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Комментарии
8
Сила в Правде!!
49 минут
значит сняли. ведь и сармат мультяшный оказался.
HERNANDEZ
40 минут
>> Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия, которого требует Зеленский, изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Нам уже два года твердят что воюют с западным миром, а не с Украиной. И вот вдруг говорят что Запад лишь будет в будущем вовлечен. А раньше, выходит, врали?
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