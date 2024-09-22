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Власть Боевые действия «Идет война. Они с нами воюют». Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО

«Идет война. Они с нами воюют». Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО

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21 комментарий

Для России нет альтернативы победе в военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Идет война. Они с нами воюют. Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель - это стратегически и тактически победить Россию», - сказал Песков.

Он отметил, что это обязывает Россию «очень серьезно относиться к этой» позиции и продолжать СВО, чтобы достичь своих целей. Альтернативы победе для РФ нет, уверен Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что удары вглубь России не пересекут «красные линии» и не вовлекут альянс в боевые действия. Песков напомнил, что Столтенберг скоро покинет свой пост и поэтому «такие безответственные заявления он себе позволяет».

«Они одержимы идеей воевать с нами до последнего украинца. Эта одержимость - она проявляется у всех по-разному. У Столтенберга — вот таким способом», - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента выразил сожаление по поводу того, что настрой генсека НАТО «разделяют очень многие в Европе». Москва, добавил он, слышала «очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться».

В четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия, которого требует Зеленский, изменит суть конфликта. США и Евросоюз таким образом будут напрямую вовлечены в него. Если это произойдет, Россия будет принимать решения, исходя из угроз в ее отношении, заявил глава государства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что подобное решение Евросоюза может привести к ядерной войне.

16 сентября официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что американское руководство не готово снять запрет на удары ВСУ на территории вглубь России западным оружием.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее также говорил, что Белый дом не изменил позиции по снятию разрешения на удары западным оружием вглубь РФ.

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Комментарии
24
VKuser174198221
1 час
Когда мы победим в СВО, что я простой россиянин получу? Бензин подешевеет? Машину новую дадут? Боюсь, что нет!
Veronica
1 час
Не начинал бы генералиссимус наш в 22, никто бы ни с кем не воевал.
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